ماذا تعرف عن جامعة ملايا التي منحت خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية

المواطن – الرياض

تشرفت جامعة ملايا الماليزية بقبول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدكتوراه الفخرية التي منحته إياها اليوم.

تأسست جامعة ملايا أو جامعة يو إم، التي تعتبر أقدم مؤسسة تعليمية في ماليزيا سنة 1934 م. وتندرج في كل سنة في قائمة الجامعات المتفوقة في العالم.

تضم جامعة ملايا العديد من التخصصات المهمة خاصة الطب، والهندسة، والإدارة، والعلوم الاجتماعية، واللغويات.

وقعت جامعة ملايا مذكرات تفاهم علمية مع أغلب الجامعات المعتمدة عالمياً في الولايات المتحدة، وأوربا، من أجل تبادل الأساتذة والطلاب وإجراء أبحاث مشتركة.

ويعتبر مهاتير محمد – رئيس الوزراء الماليزي السابق وأحد القادة والمفكرين الماليزيين – من أبرز خريجي جامعة يو إم الماليزية.

يجدر بالذكر أنه يقع بالقرب من الجامعة أحد أفضل المستشفيات الحكومية المجهزة في ماليزيا ويسمى مستشفى جامعة يو إم الماليزية.

وتقع جامعة ملایا الماليزية في جنوب غرب العاصمة كوالالمبور بمنطقة بيتالينغ جايا (Petaling Jaya) وفي شارع الجامعة ويوجد إلى جوار الجامعة، محطة قطار الأنفاق (LRT University) للجامعة.

كما يقع بالقرب من جامعة يو إم الماليزية، محطات سيارات الأجرة والحافلات، حيث لا يواجه الطلاب صعوبة في وصولهم إلى الجامعة.

لتسجيل الاسم في جامعة ملايا، من الضروري امتلاك شهادة اللغة الإنجليزية حيث على الطلاب أن يحصلوا على درجة 6 على الأقل في اختبار الآيلتس الأكاديمي أو درجة 550 على الأقل في اختبار التوفل وفي في غير هذه الحالة، لن تنظر الجامعة في قبول أي طالب.