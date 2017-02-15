ماذا تعرف عن دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان صانع المفاجآت؟

المواطن – أحمد بيومي

مفاجأة من العيار الثقيل حققها نجوم باريس سان جيرمان في ليلة الرباعية الساحقة الماحقة في شباك النجم الإسباني برشلونة.

لم يتوقع المحللون الرياضون والمتابعون ومشجعو ومحبو برشلونة أن تنتهي المباراة أمام نجوم النادي الفرنسي بهذه الهزيمة الثقيلة والمذلة في آن واحد.

وكان نجم المباراة دي ماريا فرس الرهان الرابح والحصان الجامع في المباراة، ونجح في قيادة فريقه سان جيرمان في تمزيق شباك البارسا العنيد، في مهمة وصفها بالمستحيلة بعد انتهاء المباراة، حيث لم يكن يتوقع أن تنتهي المباراة بهذا الفوز الساحق على نجوم البارسا الأغلى في العالم.

وقال دي ماريا بعد انتهاء المباراة إن الفوز على نجوم البارسا كان ضرباً من ضروب المستحيل، ولكن الفوز برباعية نظيفة كان مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقعها على الإطلاق.

نجح دي ماريا في إحراز هدفين لفريقه ليتأهل نجوم باريس سان جيرمان في التحليق عالياً لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكون مهمة نجوم برشلونة أشبه بالمستحيلة في مباراة الإياب.

ولد دي ماريا هيرنانديز في 14 فبراير 1988 في روساريو، الأرجنتين، ويلعب حالياً مع نادي باريس سان جيرمان بمركز الجناح الأيسر، وكان قد بدأ مسيرته الكروية في 2005 عندما لعب لأول مرة مع نادي روزاريو سنترال. وفي يناير 2007 انتقل للعب في الدوري الروسي عندما قدم له نادي روبين كازان عرضاً، وفي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2007 لعب مع منتخب الأرجنتين، ولفت أنظار أوروبا والعالم لتكون بداية الانطلاقة نحو العالمية، لينتقل بعدها لنادي بنفيكا الإيطالي.

ثم انتقل دي ماريا إلى ريال مدريد بصفقة بلغت 25 مليون يورو لمدة 6 سنوات وراتب سنوي يقدر بـ2 مليون يورو.

وفى أغسطس 2014 انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 59 مليون جنيه إسترليني، والتي تعد أكبر صفقة في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، ثم رحل عن ريال مدريد بعد شعوره بعدم التقدير من إدارة النادي.

وفي أغسطس 2015 انتقل دي ماريا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قدرت حينها بـ44 مليون يورو بموجب عقد مدته 4 سنوات، ليكون الصفقة الرابحة للنادي الفرنسي وصانع أجمل التمريرات في أوروبا حتى الآن.