ماذا قال المغرّدون عبر #سعودي_يقتل_زوجته_الكويتية”؟

المواطن ـ رقية الأحمد

تداول المغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، نبأ مقتل سيّدة كويتيّة، على يد زوجها المواطن السعودي.

خلاف ينتهي بجناية:

ووفقًا للأنباء المتداولة، فإن تيماء كانت مسرح الجريمة، صباح اليوم الثلاثاء، إذ أطلق المواطن (في العقد الخامس من العمر) النار على زوجته، جراء تطوّر خلاف بينهما.

وبيّن مواطنون، أنَّ الجاني سلّم نفسه إلى الشرطة، بعدما أطلق النار على رأس زوجته وأرداها قتيلة في الحال.

مغرّدون يحللون نفسية الجاني:

واستفز الخبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت والسعودية، لاسيّما أنَّ الخلافات الأسريّة، لا يمكن أن تجد حلاً بالعنف، فما بالك إن وصل العنف حد ارتكاب جريمة قتل مروّعة بهذه الصورة.

ورجّح المغرّدون، أن يكون الجاني معتلاً نفسيًا، لاسيّما أنّها من الحوادث النادرة في المجتمع السعودي.

ولم يجد المغرّدون سببًا واحدًا مقنعًا، قد يكون وراء ارتكاب جريمة نكراء بهذه الصورة.