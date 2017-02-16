ماذا قال دبلوماسيون بعد زيارتهم جناح الخارجية في الجنادرية؟

المواطن - الرياض

أكد دبلوماسيون أجانب أن جناح وزارة الخارجية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية ٣١” يعكس التطور الهائل للسعودية في السياسة والدبلوماسية العالمية، وأشار الدبلوماسيون إلى الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية بين دول العالم، ودورها الفعال في حل قضايا المجتمع الدولي.

وهنا، يقول سفير أستراليا لدى المملكة، الدكتور رالف كينج، في أثناء زيارته لجناح الخارجية في الجنادرية، إن الجناح الوزارة عرفنا على مراحل تطور السياسة السعودية، وأيضًا وزارة الخارجية.

ودعا سفير أستراليا الجاليات الأجنبية والدبلوماسيين المقيمين في السعودية إلى زيارة جناح وزارة الخارجية للتعرف على تاريخ الدبلوماسية السعودية، وتراث وثقافة المملكة.

وأبدى السفير الأسترالي إعجابه بتاريخ المملكة العريق وحسن ضيافة الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن زيارة الجنادرية مفيدة جدًا للجاليات الأجنبية، خاصةً الذين لا يعرفون الكثير عن هذا البلد، مضيفًا أنه أعجب جدًا بالمعروضات والمقتنيات التاريخية الموجودة في الجناح من جوازات، ووثائق، وأيضًا اتفاقيات ومعاهدات دولية.

وشكر كينج وزير الخارجية، عادل الجبير، وجميع منسوبي الوزارة المشاركين في جناح الوزارة في المهرجان على حسن ضيافتهم واستقبالهم للوفد المرافق له، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لبلادة للمشاركة في المهرجان التراثي الأكبر في المنطقة.

ومن ناحيتها، قالت القنصل العام للفلبين، ماريا جينفر، إن جناح وزارة الخارجية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ٣١” يعكس حجم تطور المملكة، ودورها الفعال بين دول العالم.

وأبدت ماريا جينفر -في أثناء زيارتها لجناح الوزارة- إعجابها في جناح الوزارة الذي وصفته بـ”الاحترافي والمميز”.

وأشارت إلى أن الجناح وزارة الخارجية زوّدها بالتاريخ الجميل لتطوّر وزارة الخارجية السعودية، معتبرة أن مهرجان الجنادرية: “هو عرض ثقافي مميز لتاريخ وأصالة السعودية الذي قد لا يكون معروفًا لبعض الجاليات المقيمة في المملكة.. أعتقد أن الجنادرية من أفضل الطرق لعرض جمالكم للعالم”.

ونوّهت جينفر بحجم العلاقات الكبيرة بين البلدين، متطلعة إلى تعزيز وتعميق التعاون مع وزارة الخارجية ومبعوثي السفارات في المملكة.

ويذكر أن وزارة الخارجية استقبلت عددًا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وعددًا من الدبلوماسيين المقيمين في مدينة الرياض في ركن “مجلس السفير” في جناح وزارة الخارجية المشارك في مهرجان “الجنادرية ٣١”.