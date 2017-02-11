مارادونا سفيرا للفيفا

المواطن - الرياض

أعلن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، عبر صفحته على فيسبوك، عن بدء عمله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ووفقا للمصادر الإعلامية، فإن مارادونا سيشغل منصب شرفي، كسفير للاتحاد.

وكتب مدرب الأرجنتين السابق مارادونا: “الآن وبشكل رسمي، أخيرا أستطيع تحقيق أحد أحلامي، بالعمل في فيفا نظيفة وشفافة، إلى جانب أشخاص يحبون كرة القدم حقا”.

وتابع دييغو: “شكرا لكل من شجعني للقبول بهذا التحدي الجديد”.

ويمتلك مارادونا علاقة طيبة مع الرئيس الحالي للفيفا جياني انفانتينو، بعكس الرئيس السابق سيب بلاتر الذي انتقده مارادونا في العديد من المناسبات.

ويبلغ دييغو مارادونا من العمر 56 عاما، ولعب لأندية أرجنتينيوس جونيورز ، وبوكا جونيور، وبرشلونة، ونابولي، وإشبيلية، ونيولز أولد بويز، وشارك مع المنتخب الأرجنتيني في 91 لقاء سجل خلالها 34 هدفا.

وقاد المنتخب الأرجنتيني، كلاعب، لتحقيق كأس العالم في عام 1986، وكمدرب، في المونديال عام 2010.