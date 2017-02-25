ماليزيا ترحب بزيارة #ملك_الحزم

المواطن – الرياض

رحب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين معرباً عن امتنانه بأن تكون ماليزيا أول بلد يستهل بها جولته الآسيوية.

وأوضح رئيس الحكومة الماليزية أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة بنحو 28 في المئة العام الماضي وحده ما جعل المملكة أكبر شريك تجاري لماليزيا.

ومن المرتقب أن يوقع الملك سلمان عدداً من الاتفاقيات أبرزها بين عملاقي النفط السعودي والماليزي أرامكو وبيتروناس.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن السعودية وماليزيا لديهما الاهتمام المشترك بالتصدي للمتطرفين وحماية أسس الدين الإسلامي المعتدل.