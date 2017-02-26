ماليزيا تسعى لزيادة صادراتها للسعودية في مجال الأغذية والمشروبات

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

تسعى ماليزيا لاستغلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن الزيارة التي يجريها الملك سلمان تستغرق 4 أيام.

وبحسب التليفزيون الماليزي “أسترو أواني”، فإن وزير التجارة والصناعة، داتوك سيري مصطفى حث رجال الأعمال في بلاده على استغلال زيارة الملك سلمان لماليزيا، لزيادة حجم الصادرات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال سيري مصطفى إن الوزارة تأمل في مضاعفة حجم الصادرات الماليزية في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصادرات لا يمثل سوى 10 % فقط من الحجم الإجمالي والذي قدر بـ3 مليارات خلال العام الماضي.

وأوضح أن زيارة الملك سلمان لماليزيا ضمن جولته الآسيوية التي تستمر لشهر تقريبًا، تعد فرصة كبيرة للعديد من الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة، لزيادة حجم صادراتها من الأغذية والمشروبات إلى المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد فرصة مناسبة لذلك، خاصة أن حجم الصادرات الماليزية في قطاع الأغذية والمشروبات للسعودية لا يتناسب مع حجم إنتاج الشركات في بلاده.

وأضاف سيري مصطفى: “التوسع في الخدمات الماليزية داخل مكة، قد يعزز من فرص سماح السعودية لمزيد من الأشخاص بأداء فريضتي الحج والعمرة”.