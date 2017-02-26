ماليزيا تطالب رجال أعمالها باستغلال الفرص الاستثمارية في المملكة

المواطن - وكالات

طالبت وزارة التجارة الدولية والصناعة رجال الأعمال الماليزيين باستغلال الفرص المتاحة في قطاع المواد الأغذية والمشروبات في السعودية.

وأوضح وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، السيد مصطفى محمد، أن قيمة صادرات هذا القطاع إلى السعودية بلغت نحو 10% من إجمالي التصدير بقيمة 3 مليارات رنغيت في العام الماضي.

ولفت إلى أنه يجب على الشركات الماليزية أن تستكشف إمكانات التجارة في السعودية، نظرًا لكثرة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، قائلًا: “هذه الإمكانات كبيرة جدًا، فلا بد أن ينمو تصدير قطاع المواد الغذائية والمشروبات إلى 300 مليون رنغيت”.