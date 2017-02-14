مانشستر سيتي يتلقى صدمة قوية عن إصابة جيسوس!

المواطن ـ وكالات

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن موسم المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد انتهى بعد تعرّضه للإصابة أمام بورنموث في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخرج البرازيلي الشاب من ملعب المباراة -بعد مرور 15 دقيقة فقط من بدايتها- بعد إصابته، وعدم قدرته على استكمال اللقاء.



وأكدت بعض التقارير الصحفية أن خيسوس يعاني من كسرٍ في مشط القدم، وأن فترة غيابه ستمتد من شهرين إلى 3 شهور.



وانضم الدولي البرازيلي لصفوف السيتيزين في يناير الماضي قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي، وخاض 5 مباريات مع الفريق في كل البطولات، حيث تمكّن خلالها من تسجيل 3 أهداف.