مانشستر سيتي يسحق موناكو بخماسية

حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا مساء أمس على ضيفه موناكو بخمسة أهداف في لقاء مثير حافل بالأهداف.

ونجح مانشتسر سيتي من خلاله نجومه الكبار في الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لموناكو ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أهداف مانشستر الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك في الدقيقة 26، من متابعة لكرة عرضية مررها له زميله الألماني ليروي سان، من الجهة اليسرى، ورد عليه النمر الكولومبي راداميل فالكاو، قائد موناكو بهدف التعادل، لتتوالى الأهداف وتتساقط الكرات في شباك حارس موناكو.

وبهذا الفوز يحسم مانشستر سيتي بدرجة كبيرة التأهل لدور الثمانية بعد أن صعب المهمة على موناكو في مباراة الإياب.