مانشيني يوضح موقفه من تدريب ليستر سيتي !

مانشيني يوضح موقفه من تدريب ليستر سيتي !

2017/02/24
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
315
0
طباعة
Inter Milan's coach from Italy Roberto Mancini reacts during the Italian Serie A football match Verona vs Inter Milan at the Bentegodi Stadium in Verona on Febrauary 7, 2016. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

المواطن ـ وكالات

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قد حدد موقفه من التعاقد مع نادي ليستر سيتي من أجل تعويض رحيل مواطنه كلاوديو رانييري.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة فريق الثعالب تبحث عن أمر التوقع مع المدير الفني السابق لنادي الإنتر لمواصلة مسيرة الفريق وإنقاذه من الهبوط إلى الشامبيون شيب.

وتابعت الشبكة البريطانية الشهيرة أن مانشيني الذي سبق له خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز مع مانشستر سيتي بالبريمييرليج لا يرغب في الانتقال إلى ليستر سيتي.

الجدير بالذكر أن رانيري كان قد تعرض للإقالة يوم أمس بعد أشهر قليلة فقط من حصول ليستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه وذلك بسبب النتائج الغير جيدة التي يحققها الفريق في هذا الموسم.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

رانييري يخرج ببيان مؤثر بعد إقالته من تدريب ليستر سيتي

المواطن ـ وكالات عبر المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري