مانشيني يوضح موقفه من تدريب ليستر سيتي !

المواطن ـ وكالات



قالت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قد حدد موقفه من التعاقد مع نادي ليستر سيتي من أجل تعويض رحيل مواطنه كلاوديو رانييري.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة فريق الثعالب تبحث عن أمر التوقع مع المدير الفني السابق لنادي الإنتر لمواصلة مسيرة الفريق وإنقاذه من الهبوط إلى الشامبيون شيب.

وتابعت الشبكة البريطانية الشهيرة أن مانشيني الذي سبق له خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز مع مانشستر سيتي بالبريمييرليج لا يرغب في الانتقال إلى ليستر سيتي.

الجدير بالذكر أن رانيري كان قد تعرض للإقالة يوم أمس بعد أشهر قليلة فقط من حصول ليستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه وذلك بسبب النتائج الغير جيدة التي يحققها الفريق في هذا الموسم.