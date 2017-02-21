مايكروسوفت تستعد لإطلاق نظارة HoloLens خلال 2019

المواطن – وكالات

كشف أحدث تقرير عن أن شركة مايكروسوفت قررت تجاهل الإصدار التالي من نظارة HoloLens وقررت إطلاق الجيل الثالث منها في 2019.

وبحسب موقع TNW الهولندي، فإن تجاهل مايكروسوفت لإطلاق version 2.0 من نظارة الواقع المعزز، سيسمح لها بالعمل على تحسين قدرات سماعة الرأس بشكل كبير، بدلاً من إطلاق نسخة تحوي بعض التحسينات البسيطة من النسخة الأصلية ومحاولة توفيرها بأسعار أقل.

وأوضح المحللون أن هذا القرار ربما يأتي نتيجة اطمئنان مايكروسوفت لحقيقة عدم وجود أي منافس لها في مجال الواقع المعزز يتحرك بشكل أسرع منها، فرغم أن مايكروسوفت أتاحت نظارتها للمطورين والمتحمسين، فضلاً عن فتحها منصة التصوير المجسم ” Holographic platform” للعاملة، فإن منافستها MR firm Magic Leap لا تمتلك منتجاً يمكنها عرضه للمستهلكين.