مايكروسوفت تطلق “بيم”

المواطن - وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية إطلاق تطبيق جديد لخدمة البث المباشر للألعاب “بيم”، وذلك لمشتركي البرنامج التجريبي لمنصة إكس بوكس Xbox Insider Program.

وأوضح رئيس مهندسي خدمة بيم، مات سالسامندي، على مدونة إكس بوكس، أن التطبيق الجديد يمنحك خيارات أكثر لتجربة اللعب، وحيثما تريد مشاهدة البث المفضل لديك، سواء كان ذلك على إكس بوكس ون، أو أجهزة كمبيوتر ويندوز 10، أو آي أو إس، أو أندرويد.

وتابع المؤسس المشارك لشركة Beam -التي اشترتها مايكروسوفت في أغسطس 2016- أنه وعلى غرار تجربة البث المباشر الأصلية لبيم من خلال خاصية Guide على إكس بوكس ون، وشريط اللعب Game Bar على أجهزة ويندوز 10، سيُطرح تطبيق بيم أولًا لمجموعةٍ مختارة من أعضاء البرنامج التجريبي لمنصة إكس بوكس Xbox Insider Program، بحيث تضمن الشركة تقديم تجربة لعب “قوية” عند إطلاقه على نطاقٍ أوسع خلال ربيع 2017.