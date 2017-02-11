ماينتس يهزم اوغسبورغ ويزيحه عن المركز العاشر

المواطن - الرياض

تابع ماينتس نجاحاته على ارضه وهزم ضيفه اوغسبورغ 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

على ملعب اوبل ارينا وامام 23371 متفرجا، كان صاحب الارض سباقا الى افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رأسية من الكولومبي جون كوردوبا الى التركي الاصل ليفين اوزتونالي تابعها برأسه ايضا على يمين الحارس السويسري مارفين هيتس في اسفل الزاوية (31).

وفي الشوط الثاني، ارتكب مارفين هيتس خطأ في المنطقة المحرمة ضد كوردوبا فاحتسبت ركلة جزاء عزز منها الاسباني جايرو سامبيريو تقدم ماينتس بالهدف الثاني (62).

ولم يسقط ماينتس على ارضه هذا الموسم الا مرتين في 13 مباراة حتى الان، وكانتا في دور الذهاب امام باير ليفركوزن (2-3 في 24 ايلول/سبتمبر) وبايرن ميونيخ البطل ومتصدر الترتيب (1-3 في 2 كانون الاول/ديسمبر).

ورفع ماينتس الذي تفوق ذهابا في عقر دار اوغسبورغ (3-1)، رصيده الى 25 نقطة وصار عاشرا بفارق نقطة واحدة امام اوغسبورغ الذي تراجع مرتبة واحدة الى المركز الحادي عشر.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 46 نقطة من 19 مباراة

2- لايبزيغ 42 من 19

3- اينتراخت فرانكفورت 35 من 19

4- دورتموند 34 من 19

5- هوفنهايم 34 من 19