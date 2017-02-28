ما خطة ألمانيا لتحفيز اللاجئين على مغادرة أراضيها؟

المواطن - وكالات

أعلنت برلين اليوم، الإثنين، عن خطةٍ سيتم تطبيقها في بداية مارس ترمي من خلالها إلى تحفيز اللاجئين على مغادرة الأراضي الألمانية طوعًا، وتبلغ تكاليفها مئات الملايين من اليورو.

وقالت وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية في تقرير إن الخطة عبارة عن مشروعٍ متكامل يرمي إلى تشجيع اللاجئين على مغادرة ألمانيا، والعودة إلى بلدانهم الأصلية، وتوفير الأرضية اللازمة لاندماجهم في أسواق العمل في هذه البلدان.

ولفتت إلى أن الخطة تشمل في البداية 11 بلدًا، وأبرزها دول في منطقة البلقان مثل كوسوفو، وصربيا، وألبانيا، وأخرى في شمال إفريقيا، وهي تونس، والمغرب، بالإضافة إلى نيجيريا.

وأشارت إلى أن الخطة موجّهة للاجئين الذين لا تتوفر لديهم فرصة حقيقية في الحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا إلى جانب آخرين تم التوصل لحلول للمشاكل التي كانت تعاني منها بلدانهم.