ما علاقة البروتين ببناء العضلات؟

المواطن - وكالات

كشفت دراسة عن أن الوجبات الغنية بالبروتين سواء كان من مصادر حيوانية أو نباتية، قد يساعد في المحافظة على حجم وقوة عضلات الجسم مع تقدم العمر.

وأوضحت كيلسي مانغانو التي قادت فريق البحث، وهي من جامعة ماساتشوستس في لويل، أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة تحتوي في المجمل على معدل أكبر من البروتين عادة ما يتمتعون بكتل عضلية أكبر وعضلات فخذ أقوىـ بحسب “رويترز”.

ونصح معهد الطب الأميركي البالغين بتناول 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوجرام من الجسم يوميا، أو نحو 56 غراما يوميا لشخص قليل النشاط يزن 70 كيلو.

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البروتين كانت لديهم عضلات أكثر وأقوى مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.