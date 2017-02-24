ما علاقة الخضراوات والفاكهة بالوفاة المبكرة؟

المواطن - وكالات

كشفت دراسة جديدة عن أن تناول 10 حصص من الخضراوات والفاكهة يمنع ما يصل إلى 7.8 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم كل عام.

وبينت الدراسة التي قام بها علماء في إمبريال كوليدج في لندن، أن تناول 200 جرام من الخضراوات والفاكهة مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%.

وتنخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18%، أما خطر الإصابة بالسرطان فينخفض بنسبة 4%، وتتراجع مخاطر الموت المبكر إجمالا بنسبة 15%.

وتشير الدراسة إلى أنه يجب أن يتراكم البلاتيفولس من الخضراوات والفاكهة بشكل كبير يومياً لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر.