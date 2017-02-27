ما قصة #فصل_سعوديين_لدفاعهم_عن_سعودية ؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

غضب تصاعد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى وصل إلى الأكثر تداولًا بجملة لخصت قضية غريبة، وإن كانت تتزايد خلال الفترة الأخيرة.. #فصل_سعوديين_لدفاعهم_عن_سعودية هي القضية التي وقعت بعد أن هدد مستشفى 12 حارس أمن بالفصل بسبب شهادتهم ضد وافد اعتدى على ممرضة سعودية.

والقضية ليست الأولى، فقبل أيام رفض مستشفى طلبات عمل قدمها سعوديون لأنها لا يعينهم، وهو ما حققت فيه وزارة العمل، لتطرح هذه القضايا فكرة معاملة السعوديين داخل بلدهم.. وأين المسؤولون من هذه الأفعال؟!

وراى تركي الغريري أن :” تسلّط الأجنبي على بنت البلد…يستدعي التدخل من المسؤولين ومعاقبة الموظف…وجعله عبرة لغيره…وليس تهديد الشهود”.

وكتب علي: “كلام في غاية الحقيقه هذي بلدنا و حنااللي بندافع عنها لو صار شي ماراح نهرب لبيروت و غيرها ليت وزير العمل ينتبه”.

وقالت ريا: “اصلا والله عيب نجيب عماله في مثل هالمناصب واحنا عندنا بالالف خرجين متعلمين مثقفين .. حسبي الله ونعم الوكيل”.

أما محمود فقال: “احنى حطينا كل اللوم ع الاجنبي ، لكن مين الي فتح الشركة أو المؤسسة ووظف الأجنبي و عطاه الصلاحية !!”.

وتعجبت سولا: “عار علينا هم محتكرين السوق وظايف حساسه ورواتب عاليه والمواطن ابن البلد يتوضف تحت مسئول منهم ؟؟”.

وقالت وزارة العمل على لسان متحدثها في وقت سابق إنها تحقق في القضية.