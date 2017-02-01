ما هو #حساب_المواطن‎ وما ضوابط التسجيل؟

المواطن – الرياض

خلال الأسابيع الماضية عاش المواطنُ السعودي في حالة من الترقب والانتظار ليوم الأول من فبراير الجاري؛ ليتمكن من التسجيل في برنامج حساب المواطن.

ويعتبر حساب المواطن هو أول أسلوب لتطبيق الدعم النقدي؛ بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأعلنت وزارة العمل الشهر الماضي أن حساب المواطن الهدف منه مساعدة المواطنين محدودي الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي سيتم تطبيقها منتصف العام الجاري.

ضوابط التسجيل

كما هو مُعلَن سلفاً فإن تسجيل المواطنين في حساب المواطن سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل.

وسيكون التسجيل في حساب المواطن مفتوحاً على مدار 24 ساعة يومياً، مع توفير مركز دعم وخدمة العملاء يعمل لمدة 18 ساعة كل يوم.

بعد الانتهاء من تسجيل المواطنين في حساب المواطن، سوف يتم البدء بتحليل الأهلية والاستحقاق لكافة المسجلين ومن المتوقع أن تبدأ هذه المرحلة في منتصف شهر فبراير 2017.

المرحلة التالية هي الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمسجلين ولم يتم تحديد موعد بداية هذه المرحلة بعد إلا أنها ستكون بعد الانتهاء من مرحلة تحليل البيانات للمسجلين في برنامج حساب المواطن.

المرحلة الرابعة من العمل في حساب المواطن ستكون صرف البدل لجميع المستفيدين المؤهلين عن طريق الحوالات المصرفية، ومن المقرر أن يتم الصرف قبل تطبيق الأسعار الجديدة للوقود المقررة في شهر يوليو المقبل، أي أن الدفع سيكون قبل تطبيق الزيادات في الأسعار.

الفئات المستهدفة

ويستهدف برنامج حساب المواطن الأُسَر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمسّ المواطن.