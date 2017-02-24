ما هي تنقية HTTPS التي تطبقها المواقع لتشفير البينات

المواطن – الرياض

تعتبر تقنية HTTPS التي أعلنت جوجل عن استخدامها في أكثر من 50% من المواقع التي يتم تصفحها عبر متصفح كروم أحد الوسائل التي تحقق الأمان لمستخدمي الانترنت.

والمعروف أن HTTPS هي اختصار لكلمة “Hypertext Transfer Protocol Secure” بروتوكول لنقل النص التشعبي لتوفير الاتصالات المشفرة وتحديد تأمين شبكة خادم الويب وهي تختلف عن بروتوكول http حيث يشير حرف S المفقود في هذا البروتوكول الى Secure أو الأمان.

وغالبا ما تستخدم المواقع بروتوكول HTTPS لمعاملات الدفع على الشبكة العالمية للمعاملات ونظم المعلومات الحساسة في الشركات.

وتفيد تقنية HTTPS في حماية الخصوصية على الانترنت خاصة ما يتعلق باسم المستخدم وكلمة المرور حيث قد يلجأ بعض المحتالون الى الحصول على البيانات الخاصة بمستخدمي الانترنت من خلال الحصول على المعلومات التي يتم ارسالها عبر الانترنت حيث تكمن المشكلة الاساسية في بروتوكول HTTP في عدم أخذ الجانب الأمني في الاعتبار، ومن أهم الثغرات الأمنية فيه أن محتويات الصفحات والبيانات المرسلة لها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات الشخصية التي يتم تعبئتها في النماذج الإلكترونية، يتم إرسالها بطريقة غير مشفرة، وهذا يعني إمكانية التجسس على البيانات المرسلة والمستقبلة من قبل المخترقين بسهولة.

وتعود بداية استخدام بروتوكول HTTPS الى عام 1994 حيث أنشأت شركة نتسكيب للاتصالات بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن في العام للعمل مع متصفحها للمواقع نتسكيب.