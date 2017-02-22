ما هي محطة “قطار 2030.. رؤية وطموح” التالية في بريطانيا؟

المواطن ـ الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن برنامج فعالية “قطار 2030.. رؤية وطموح” الذي أطلقته الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا.

وأوضح العصيمي -عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- أن محطة البرنامج الأولى كانت برمينغهام في ١٧ شباط / فبراير الجاري، مبرزًا أن محطته الثانية ستكون أدنبرة في٣ آذار / مارس المقبل.

ويذكر أن مبتعثين سعوديين ينشرون طموح المملكة الاقتصادي عبر هذه الفعالية، ومن بينهم:

مريم العيسى.

د. طلال المغربي.

أحمد العنزي.

أيمن السعيدي.

أحمد العصيمي.