ما هي محطة “قطار 2030.. رؤية وطموح” التالية في بريطانيا؟

المواطن ـ الرياض:
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن برنامج فعالية “قطار 2030.. رؤية وطموح” الذي أطلقته الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا.
وأوضح العصيمي -عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- أن محطة البرنامج الأولى كانت برمينغهام في ١٧ شباط / فبراير الجاري، مبرزًا أن محطته الثانية ستكون أدنبرة في٣ آذار / مارس المقبل.
ويذكر أن مبتعثين سعوديين ينشرون طموح المملكة الاقتصادي عبر هذه الفعالية، ومن بينهم:
- مريم العيسى.
- د. طلال المغربي.
- أحمد العنزي.
- أيمن السعيدي.
- أحمد العصيمي.