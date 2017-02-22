ما هي محطة “قطار 2030.. رؤية وطموح” التالية في بريطانيا؟
نخبة من المبتعثين يسلّطون الضوء على المملكة

ما هي محطة “قطار 2030.. رؤية وطموح” التالية في بريطانيا؟

2017/02/22
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن برنامج فعالية “قطار 2030.. رؤية وطموح” الذي أطلقته الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا.

وأوضح العصيمي -عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- أن محطة البرنامج الأولى كانت برمينغهام في ١٧ شباط / فبراير الجاري، مبرزًا أن محطته الثانية ستكون أدنبرة في٣ آذار / مارس المقبل.

ويذكر أن مبتعثين سعوديين ينشرون طموح المملكة الاقتصادي عبر هذه الفعالية، ومن بينهم:

  • مريم العيسى.
  • د. طلال المغربي.
  • أحمد العنزي.
  • أيمن السعيدي.
  • أحمد العصيمي.

 

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