مبادرة “لونا” للإبداع تنطلق في 4 مدن بجوائز 175 ألف ريال

المواطن – الرياض

تستعد الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة لإطلاق مبادرة لونا للإبداع والتي تستهدف طالبات الجامعات السعودية في عدة مناطق ليقمن بتنفيذ تصاميم لبعض منتجات العلامة التجارية أو خطة تسويقية بجوائز تصل لمئة وخمسة وسبعين ألف ريال ، وستشمل المنافسة طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة اليمامة و جامعة الملك فيصل و جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (الدمام سابقاً).

وتستهدف المبادرة زيادة مستوى تعاون لونا مع طالبات الجامعات وخاصة الشابات اللاتي لديهن مواهب في التصميم و مهارات عالية في تنظيم المشاريع كما أن المبادرة تفتح الأبواب لهن للتعرف على بيئة العمل الحقيقية حيث ستتعلم الطالبات كيفية التغلب على العقبات وإيجاد الحلول الناجعة أثناء الأزمات كما أنها فرصة لتنفيذ أفكارهن وتصاميمهن على أرض الواقع.

وتنقسم المبادرة لفئتين فئة الخطط التسويقية لتصميم حملة تسويقية تدعم خط الإنتاج مع الأخذ بالاعتبار اسم المشروع وفكرته والأهداف الإستراتيجية ، و فئة التصميم لإعادة تصميم وتطوير منتجات موجودة في السوق مثل حليب لونا المركز و قشطة لونا وزبدة الفول السوداني و أهم معاييرها فكرة التصميم المبتكرة وتطبيق سمات العلامة التجارية وتصميم نوعين مختلفيين من المطبوعات.

وستقوم شركة لونا باختيار أفضل عشر مشاركات مقدمة من كل جامعة ، و ستنظم ورشة عمل للطالبات بالتعاون مع الجامعات وخبراء الشركة الوطنية من أجل تطوير الأفكار والتصاميم ثم اختيار أفضل مشروع أو مشروعين من كل جامعة للحصول على الجائزة.