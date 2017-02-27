مبتعث من جامعة طيبة يفوز بجائزة علمية في أمريكا

المواطن – الرياض

استطاع سلطان عيونسه، المعيد بقسم علوم طب الأسنان الاستعاضية بكلية طب الأسنان بجامعة طيبة المبتعث إلى جامعة أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية تخصص الإكلينيكي، حصدَ جائزة التفوق العلمي “THE I. LESTER FURNAS GRADUATE PROSTHDONTICS AWARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE” والتي تُعطى للتفوق العلمي لطلبة السنة الأولى من البرنامج

وقال مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني إن الجامعة فخورة بهذه النماذج المتفوقة من طلبتها المبتعثين بالخارج، واللذين رسموا أسماءهم على جدار التفوق والإبداع والتميز؛ مما يجعلنا نفخر بهم وبكل طالب وطالبة استطاعوا أن يحققوا إنجازات متميزة داخل وخارج المملكة.

وأكد أن جامعة طيبة تدعو وتشجع طلبة العلم على تحقيق طموحاتهم العلمية ونجاحاتهم في مختلف المجالات.

وأكد الطالب أهمية الجائزة التي تعتبر حافزاً لتكرار حصد جوائز عالمية على مدار السنوات القادمة لجميع الطلبة والطالبات المبتعثين حتى نرفع رأس بلادنا الغالية عالياً بين دول العالم؛ لنؤكد وجود طلبة علم متفوقين ومتميزين عالمياً ومحلياً.