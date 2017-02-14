مبتعث ينال عضوية “المفتاح الذهبي الدولية” الأمريكية لتميزه العلمي

المواطن- وليد الفهمي- جدة

حصل المهندس طارق بن محمد العمري، المبتعث من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لدراسة الماجستير في مجال هندسة الاتصالات والشبكات، على عضوية جمعية المفتاح الذهبي للشرف الدولية (Golden Key) لهذا العام 2017 التي تمنح سنويًا للطلاب المتميزين على مستوى الجامعات الأمريكية، وذلك لتميّزه وتفوّقه العلمي والبحثي خلال دراسته الجامعية.

وتعد “جمعية المفتاح الذهبي للشرف الدولية” -التي تأسست عام 1977م بالولايات المتحدة- من أهم الجمعيات الأكاديمية على مستوى العالم لتكريم وتشجيع التحصيل الدراسي المتميز لطلاب الجامعات، كما يعد الفوز بالعضوية من أعلى جوائز الشرف الجامعية التي يحصل عليها طالب الدراسات العليا خلال دراسته الجامعية.

وتُمنح العضوية لأوائل الطلبة في الدراسات العليا بجميع التخصصات، ويتم ترشيحهم لعضوية الجمعية وفق معايير إنجازاتهم الأكاديمية الفريدة، كما تربط العضوية أعضاءها بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في أرجاء العالم، وتُمنح عضوية المفتاح الذهبي الدولية مدى الحياة، كما تمنح الجائزة أعضاءها عددًا من المزايا، ومنها: الحصول على بعثات دراسية، وحضور مؤتمرات علمية في مختلف دول العالم، وتوفير فرصة التعاون العلمي والبحثي المشترك مع باقي أعضاء الجمعية من الباحثين الأكاديميين والمتميزين في مختلف التخصصات العلمية.