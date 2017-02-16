متحدث الخارجية مغرداً لـ “مواطن”: انتهاء أزمة مواقف المركبات بالوزارة خلال أشهر

متحدث الخارجية مغرداً لـ “مواطن”: انتهاء أزمة مواقف المركبات بالوزارة خلال أشهر

2017/02/16
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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النقلي
المواطن ـ الرياض:

كشف رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية، السفير أسامة النُقلي، عن أن مشكلة المراجعين لمبنى الوزارة في إيجاد مواقف لسيّاراتهم، لاسيّما بالقرب من البوابة الشرقية.

وردَّ السفير النقلي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، على ملاحظة مواطن، موضحا أن “الموضوع محل اهتمام كبير، وبإذن الله تعالى، يتم حله في غضون أشهر قليلة”.

وكان مواطن قد غرّد للسفير النقلي، مبيّنًا أنَّ “المراجعين لوزارة الخارجية يعانون من عدم توفر مواقف سيارات كافية وأماكن الوقوف المناسبة بعيدة عن البوابة الشرقية”.

 

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