متحدث العمل: توطين قطاع التجزئة قريبًا

المواطن – الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة تعمل على توطين قطاع التجزئة نظرًا لما له من أهمية.

وقال أبا الخيل ردّا على سؤال أحد المواطنين عبر موقع تويتر :” الوزارة تعمل حالياً على توطين قطاع التجزئة، وهو من القطاعات المستهدفة في البرامج الحالية.”

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودية اليوم أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً.