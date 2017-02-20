متحدث العمل لـ”المواطن”: تحقيق #عاجل في مقطع تحرّش مسن بطفلة

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تصريحٍ خاص لـ “المواطن“، حول قيام مسن بالتحرّش بطفلةٍ لم تتجاوز سن الخامسة، على أنه سيتم التحقيق في المقطع المتداول بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبيّن مقطع فيديو -تم تداوله بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قيام مسن بمغافلة طفلة لم تتجاوز سن الخامسة، والتحرش بها من خلال وضعها بحضنه في أثناء وقوفها عند أحد المحال التجارية.