متحدث تعليم عسير يكشف لـ”المواطن” خطة انضباط الطلاب للفصل الثاني

المواطن – سعيد مشهور – أبها

أوضح متحدث تعليم عسير محمد الفيفي في رده على استفسار صحيفة “المواطن” عن استعدادات تعليم عسير لانطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام فقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وبتوجيه من المدير العام جلوي آل كركمان وضعت خطة عامة للانضباط في المدارس، حيث يعمل فريق الإدارة على تطبيقها والإشراف عليها ابتداءً من اليوم الأحد ، بإذن الله ، من خلال لجان مشكلة في مكاتب التعليم ، إضافة إلى زيارات ميدانية من قبل مديري ومديرات الإدارات وجميع المشرفين والمشرفات ، ضمن خطة زيارات ميدانية لكل إدارة، تشمل جميع أيام الأسبوع ؛ وذلك للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها المدرسة لمتابعة الانضباط العام في المدارس ومتابعة أعمال المدرسة اليومية فنياً وإدارياً وتقديم الدعم فيما يحتاجون.

يذكر أن قادة وقائدات المدارس على استعداد تام لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة البيئة المدرسية لهم وتسليم المقررات الدراسية استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني بداية جادة من أول يوم دراسي.