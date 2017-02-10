مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية يستعرض برامج المنح والمشاريع الجديدة

المواطن – الرياض

عقد مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية مؤخرًا اجتماعه السادس في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، وذلك برئاسة رئيس المجلس الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، ونائبه الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الإدارة صاحب الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، وبقية أعضاء مجلس الأمناء من أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-.

وبدأ الاجتماع بكلمةٍ ترحيبية ذكّر فيها الأمير خالد بن عبد الله بالقيم والمبادئ التي طالما آمن بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-، واعتبرها الأسس التي يجب أن يقوم عليها العمل في مؤسسته للقيام برسالتها الإنسانية وتحقيق رؤيتها النبيلة حتى تصل ثمار خيرها للشرائح الاجتماعية الأقل حظًا في كل مكان في العالم، منوّهًا بأهمية العمل على تحقيق رؤية الملك الراحل في عالمٍ قائم على قيم العدل، والتسامح، والفضيلة، والسلام.

واطّلع الاجتماع على تقرير الإنجاز لأعمال وأنشطة وبرامج المؤسسة -خلال عامي 2015-2016م- مستعرضًا المشاريع الإنسانية، وبرامج المساعدات، والمنح التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ونسبة الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ في دولٍ عدة من العالم، وتم في الاجتماع أيضًا التطرّق إلى استراتيجية المؤسسة، وبرامجها، والمجالات، والمبادرات المطروحة والمقترحة للعمل عليها خلال الفترة القادمة.

وأشاد مجلس الأمناء بما حققته المؤسسة من مشاريع كبيرة منذ إنشائها حتى الآن، مؤكدًا حرصه على إنجاز مشاريع جديدة لتزداد أعداد الناس الذين تستطيع المؤسسة مساعدتهم، ونشر رقعة أعمال المؤسسة إلى أماكن جديدة من العالم لتمتد يد عطاء مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية بعد وفاته، كما كانت يده ممدودة للناس كافة في حياته -رحمه الله-.

وفي ختام الاجتماع، افتتح أعضاء مجلس الأمناء النسخة الجديدة من موقع المؤسسة على الإنترنت ( هنا ) التي واكبت أحدث الأفكار والتصاميم الحديثة كموقعٍ شامل يستعرض أعمال المؤسسة واستراتيجيتها ومشاريعها، ويعرّف بسيرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وتمتاز النسخة الجديدة بالمرونة، والأناقة، وشمول المحتوى، وسهولة الوصول للمعلومة، وتضاهي تصميميًا المواقع المتخصصة للمؤسسات الإنسانية العالمية.