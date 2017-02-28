مجلس الأمن يستعد لمعاقبة نظام الأسد.. وروسيا تواجه بـ”الفيتو”

المواطن - وكالات

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على نظام بشار الأسد لاستخدامه أسلحة كيمياوية.

وتوعدت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض لحماية حليفتها دمشق.

وقال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، “نحن هنا منذ بداية العملية التفاوضية”، معتبراً أنه لم يجد شريكاً حقيقياً باحثاً عن السلام في سوريا.

وأضاف “لم نجد شريكاً حقيقياً باحثاً بجدية عن السلام من النظام السوري المستمر في مجازره، ولم نجد إدانة من أغلب أعضاء المجتمع الدولي للأسف”.