مجلس التعاون يدين تفجيرات بغداد وباكستان: جرائم تنافي قيم الإنسانية

المواطن – واس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة العراقية بغداد ، وأدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء .

ووصف الدكتور الزياني التفجير بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع العراق الشقيق ومساندته في كل ما يتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه تجاه الأعمال الإرهابية الإجرامية .

وأعرب الزياني عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

كما أدان الزياني بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن والأقاليم الباكستانية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ووصفها بأنها جرائم إرهابية مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب الأمين العام عن وقوف دول مجلس التعاون مع باكستان ومساندتها في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب الباكستاني الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.