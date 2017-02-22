مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة أربعينية مع السرطان

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نجح فريق الجراحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بقيادة الدكتور محمد الغيلاني استشاري الجراحة العامة في إنهاء معاناة أربعينية من ألم مستمر أسفل البطن حيث كانت المريضة تعاني من ألم شديد لمدة أربعة شهور تقريباً.

وتناولت المرأة نسباً كبيرة من المسكنات لتقرر بعد ذلك مراجعة المستشفى حيث أدخلت التنويم بعد عمل أشعة مقطعية ومنظار تشخيصي للمعدة والأمعاء، حيث تبين وجود ورم سرطاني بالأمعاء (بين الاثنا عشر والصائم) من 4 إلى 5 سم.

وخضعت لعملية جراحية وتم استئصال الورم الداخلي وعمل مفاغرة بالأمعاء لتستقر حالة المريضة في غضون عدة أيام وتغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.