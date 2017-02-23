محادثات جنيف 4 حول سوريا تنطلق اليوم

المواطن – وكالات

تنطلق اليوم الخميس الجولة الرابعة من محادثات جنيف حول الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.

ودعا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط، إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي ميليشيا نظام الأسد، شريطة البدء بمناقشة هيئة الحكم الانتقالي، مضيفاً أن الهيئة لا ترغب إجراء مفاوضات في غرف منفصلة مثل الجولات السابقة. وأشار إلى أن المعارضة لا تود أن تكون هذه الجولة مثل سابقتها التي أجريت قبل نحو عام، والتي لم تسفر عن شيء.

وسيشارك في جولةِ المفاوضاتِ الرابعةِ إلى جانب وفدي المعارضة وميليشيا نظام الأسد أيضاً، وفدان من مجموعتين معارضتين أخريين تعرفان بـ”منصة موسكو” و”منصة القاهرة”.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال إن روسيا طالبت ميليشيا الأسد بوقف القصف الجوي في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار. وأشار إلى أنه لا يتوقع حلولاً فورية بعد المحادثات، مؤكداً أن القرار الأممي 2254 سيكون الخطَ الاسترشادي خلال “جنيف 4”.