محادثات غير رسمية بين أمريكا وكوريا الشمالية

المواطن – وكالات

تُجرى حالياً استعدادات وتنسيقات لجعل مسؤولين كوريين شماليين كباراً يحضرون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين سابقين في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يريد التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة.

وأوضحت التقارير نقلاً عن عدة أشخاص على علم بهذه الترتيبات، أن التخطيط للمحادثات مازال في مرحلة التحضير.

وأضافت أن وزارة الخارجية لم توافق بعد على منح الكوريين الشماليين تأشيرات لهذه المحادثات وذلك حسب ” واشنطن بوست”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن مثل هذه الاجتماعات تُعقد بشكل روتيني بشأن مجموعة قضايا مختلفة حول العالم، وتجري بشكل مستقل عن الحكومة الأمريكية.

وعلق مسؤول بالبيت الأبيض، بأنه ليس لدى الحكومة الأمريكية خطط للاجتماع مع كوريا الشمالية وفقاً لرويترز.

وأثار اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى إدانة دولية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بعد هذا الاختبار، إن كوريا الشمالية تمثل بشكل واضح مشكلة كبيرة وسنتعامل مع ذلك بقوة جداً.