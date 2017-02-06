محافظ رجال ألمع ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجوني

المواطن _سعيد مشهور_رجال المع

نقل محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسمو أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد حسن إبراهيم عواض الجوني والذي استشهد صباح السبت على الحد الجنوبي وهو يدافع عن تراب هذا الوطن.

وقال آل فردان: ” إننا نفتخر بمثل هؤلاء الأبطال الذين نذروا أرواحهم ودماءهم لحماية هذا الوطن الغالي ”

وفي الختام سأل آل فردان الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ رجال ألمع يرافقه وكيل المحافظة مفرح بن زايد البناوي وعدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية لموقع عزاء أسرة الشهيد في قرية البتيلة بمحافظة رجال ألمع.

من جهتهم عبرت أسرة الشهيد عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو في ميدان الشرف والشجاعة، سائلين المولى له الرحمة، وأن ينصر ويعين جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة.