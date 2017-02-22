محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الزوعاني

المواطن – محايل عسير

نقل محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة عسير، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول مبشر جابر الزوعاني، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

وأكد المتحمي خلال تأديته واجب العزاء اليوم بمنزل أسرة الشهيد بمركز بحر أبوسكينة أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبّر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

رافق المتحمي في تقديم واجب العزاء رئيس مركز بحر أبوسكينة حمود النايف ورئيس البلدية المهندس محمد مرزن.