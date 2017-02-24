محامي #خالد_الدوسري: من أصعب القضايا التي أثرت في شخصيتي بعد امتزاج الظلم والمعاناة

المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

في لحظات مكاشفة قاسية، بيّن رئيس فريق الدفاع عن المعتقل في السجون الأميركية خالد الدوسري، المحامي سعود بن قويد، أنَّ من أصعب القضايا على المحامي عندما تمتزج القضيه بفصول من الظلم والمعاناة الإنسانية، فتؤثر بشخصية المحامي.

وأكّد ابن قويد، عبر وسم “أيام على محاكمة خالد الدوسري”، في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّه “شعور حزين عندما يلتقي فريق الدفاع بخالد، ويخرجون ولَم يحصلوا علي معلومة منه تفيده بالقضية بسبب حالته الصحية”.

وأبرز أنّه “لم يسمع فريق الدفاع عن خالد، منه، خلال سنة كاملة، سوى (أنا لست مذنب) (متى تأتي الطائرة السعودية)، ماذا بعد هذا؟؟”.

وبيّن أنَّ “المسؤولين الذين تقع على عاتقهم مثل هذه القضايا، بلا شك محاسبين أمام الله ثم أمام المجتمع”، مشيرًا إلى أنّه “بنهاية هذا الأسبوع سيقول القضاء الأميركي كلمته، ولا نعول إلا على الله عز وجل، قبل كل شيء، الأسباب بذلت والتوفيق به”.