محامٍ لـ”المواطن”: أتكفل برفع دعوى على التعليم في غرق الطالب الأحمري!

المواطن – أحمد المسعود – أبها

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن مشرف آل وليد لـ “المواطن” أنه يتكفل بشكل كامل لنصرة الطفل نواف محمد مداوي الأحمري، ورفع دعوى قضائية على وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم عسير، بعد أن جرفت السيول الطفل نواف وأصبح ضحية غرق بحي المنسك في أبها، وأهملت إدارة التعليم تـعليق الدراسة ليلة هطول الأمطار.

وأضاف المحامي والمستشار القانوني آل وليد لـ”المواطن” أن الدعوى القضائية على وزارة التعليم وتعليم عسير سترتكز حول نقطة إهمال وزارة التعليم ممثلة في إدارتها بأبها بعدم تعليق الدراسة، خصوصاً أن وزير التعليم قد خول كامل الصلاحيات لمديري الإدارات العامة بتعليق الدراسة في حال خطورة تقلبات الجو وهطول الأمطار.

وتابع آل وليد لـ “المواطن” أن إدارة تعليم أبها لم تتخذ الإجراء الكافي بشأن حفظ سلامة طلاب المدارس وتعريضهم للخطر المحتوم، خصوصاً أنها المسؤول الأول للحفاظ على أبنائنا، ورغم تحذيرات حماية الأرصاد والبيئة في هذا الشأن لم تعلق الدراسة، وأضاف المحامي أن القضية أذا أثبتت أيضاً مسؤولية أمانة عسير في الأمر سيتم أداخلها ورفع قضية كمدعي آخر تتحمل المسؤولية تماماً.

وكان الطفل نواف -ذو الـ13 ربيعاً- متوجهاً مع سائق عائلته، وبعد خروجه من مدرسته بحي المنسك بأبها شاء القدر أن تجرفه السيول بعد أن اشتدت غزارة الأمطار مع السائق الخاص، وعثر عليه وهو مفارق للحياة بعد أن انتشل الدفاع المدني جثته ونقله إلى ثلاجة أحد المستشفيات لإكمال الإجراءات اللازمة.