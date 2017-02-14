محترف الأهلي يبعث برسالة للمجانين!

المواطن ـ محمد سلام



وجّه المحترف العراقي سعد الأمير، لاعب النادي الأهلي، رسالةً إلى جماهير الراقي، حيث طالبهم فيها بالحضور المكثف خلال مباراة النصر، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وأبدى الأمير سعادته بعبور فريقه إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الانتصار ضد مضيفه القادسية بـ 3 أهداف لهدف، أمس، الإثنين.

وجدير بالذكر أن الأمير ظهر بشكلٍ مميز رفقة الفريق الأهلاوي منذ قدومه من القادسية في السوق الشتوية الماضية، ونال إشادة وإعجاب مدرج “المجانين” نظير روحه القتالية العالية داخل المستطيل الأخضر.