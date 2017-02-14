محترف الهلال: خريبين مهاجم مميز.. وهذا اللاعب من أفضل لاعبي السعودية!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف نادي الهلال، بقدرات زميله بالفريق عمر خريبين، موضحًا أنه من المهاجمين المميزين وسجّله التهديفي رائع، معربًا عن أمله في أن يُشكّل قوة في هجوم الزعيم.

وكشف إدواردو -في تصريحاته لإذاعة “ufm”- عن أسباب قلة أهدافه في الموسم الحالي، حيث قال: “مركزي في الموسم الماضي يساعدني على تسجيل الأهداف، وكنت قريبًا من المرمى عكس الموسم الحالي.. أكثر المقارنات بين مستواي مع الهلال في الموسم الماضي والحالي هي في عدد الأهداف فقط”.

وتحدث اللاعب عن رأيه في مسألة التجديد مع زميله في الهلال سلمان الفرج، حيث أوضح: “سلمان هو من أفضل اللاعبين السعوديين، ويشكّل إضافة كبيرة لنا، وتجديد عقده مسألة شخصية بينه وبين إدارة الهلال”.