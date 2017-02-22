محمد بن راشد: نراهن على محمد بن سلمان ومنصور بن زايد وإنجازاتهما

المواطن – وكالات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن توحيد الطاقات والإمكانات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يمكن أن يخلق فرصاً تاريخية للشعبين وللمنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال حضوره جانباً من “خلوة العزم” المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي عقدت أمس في جزيرة السعديات في أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والسعودي.

وأشار محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن خلوة العزم التي تعقد بين 150 مسؤولاً من الجانبين، هدفها تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على الشعبين الشقيقين والوصول لمستوى جديد من العلاقات الاستثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال سموه: “بتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا”، معرباً سموه عن تفاؤله بالخلوة، وأضاف سموه: “متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ منصور بن زايد، نراهن عليهما وعلى فرق عملهما وعلى طاقاتهما وإنجازاتهما”.

وتابع سموه “أن ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد للجانب الإماراتي هو أكبر ضمانة لنجاح هذه المسيرة وثقتنا كبيرة في إدارته لهذا الحراك التاريخي بين البلدين”.

وتأتي الخلوة انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل.