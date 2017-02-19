محمد بن نايف الأب.. بعدما سكن الوطن في أمان

المواطن ـ زياد النفيعي

تداول المغرّدون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صور ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، في أثناء استقباله مجموعة من أطفال ومصابي متلازمة داون، اليوم، في مكتبه، بالكثير من الفخر والاعتزاز.

عناق أبوي:

واتّفق المواطنون على أن ولي العهد ـ حفظه الله ـ بعدما رسّخ الأمن والأمان في المملكة، وسيطرت وزارة الداخلية التي يترأسها في عمليات استباقية نوعية على سالكي سبل الضلال، كشف عن وجهٍ إنساني آخر، بعيدًا عن التكلّف، رحيم بالضعفاء، مبتهج بضيوفه.

وبالكثير من المحبة، تداول المغرّدون تلك اللقطات التي سيخلّدها التاريخ، إذ جمعت ولي العهد بمجموعةٍ من أطفال ومصابي متلازمة “داون”، في لفتةٍ إنسانية تؤيّد المعروف عن ولاة الأمر من التلاحم مع الشعب، والعناية بكل فئاته دون تفرقة أو تمييز.

فخر وامتنان:

وانتشرت الصور بروحٍ من الفخر، لا سيّما عقب إعلان وزارة الداخلية، الجمعة، عن تفكيك خلايا عنقودية لتنظيم “داعش” الإرهابي في المملكة، والإطاحة بعدد ٍمن أفرادها في صمتٍ تام، ودون أن يستشعر المواطنون أي قلق، لتأتيهم صور اليوم الصادقة في تعبيرها عن المشهد، حاملة رسالة للجميع تؤكّد أن الشعب والوطن في أيدٍ أمينة، وهكذا سيظل.



