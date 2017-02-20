محمد بن نايف يرسم البسمة على وجوه ذوي متلازمة داون

المواطن – الرياض

لم تشغله اهتماماته اليومية ولم يمنع جدول أعماله المزدحم، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أن يلتقي مجموعة من ذوي متلازمة داون ليدور بينه وبينهم حديثاً أبوياً ارتسمت فيه البسمة على وجه الأمير، وعلى وجوه الأطفال الذين تشرفوا باللقاء وسعدوا به.

لقاءات الأمير محمد بن نايف مع ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتوقف فهو الذي يؤكد دائماً على تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية، والوقوف على حاجاتهم وتلبية مطالبهم.

الأمير محمد بن نايف بالرغم من قضايا الأمن الداخلي والخارجي التي تشغله والتي لا يتوانى عن بحث ومناقشة كل صغيرة وكبيرة لا يتردد أبداً في اقتطاع جزء من وقته للاستماع إلى هموم واحتياجات أبناء الوطن من أي فئة ويزداد الأمر أهمية لديه إن كان اللقاء بينه وبين ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام وذوي متلازمة داون من بينهم.

ممازحة الأمير محمد بن نايف أمس مع أحد الأطفال الذين استقبلهم في مكتبه، والتي دعا فيها الطفل بالفوز لنادي النصر في كأس ولي العهد قابلها الأمير بروح أبوية وتفاعل معه بود وارتسمت الابتسامة على وجوه الجميع.

وقد تداول مغردون مقطع فيديو لقاء الأمير محمد بن نايف بذوي متلازمة داون وكيف سألهم عن حالهم وعن احتياجاتهم، مؤكدين أن هذا هو ديدنه وشعاره الدائم في العمل انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والسياسية على حد سواء.

وأكد المغردون أن ابتسامة الأمير محمد بن نايف خلال لقائه مع ذوي متلازمة داون لم تكن متكلفة بل كانت نابعة من قلبه، وتعكس إحساساً أبوياً تجاه هذه الفئة التي تحظى برعاية خاصة من لدن ولي العهد.

وأشاد المغردون بالدورين الأمني والاجتماعي الذي يقوم بهما على سواء الأمير محمد بن نايف، مؤكدين أن هذا المسلك يجب أن يحتذي به كل المسؤولين في الدولة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون قد التقى بمكتب سموه بديوان وزارة الداخلية أمس وفداً من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون.

وقد أكد سمو الأمير محمد بن نايف للقائمين على جمعية صوت متلازمة داون العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن في إطار ما تحظى به فئات المجتمع من عناية ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي متلازمة داون.

وأعرب الأمير محمد بن نايف عن سعادته بلقاء هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، موجهاً القائمين على الجمعية بتقديم الرعاية والتدريب لهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بأساليب متطورة تحاكي احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير ما يحقق ذلك.

يُذكر أن متلازمة داون هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة مبكرة ما قبل الولادة ويكون الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون ذوي ملامح مميزة في الوجه.