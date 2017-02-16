محمد كنو يشعل الصراع مجددًا بين الهلال والأهلي!

المواطن ـ محمد سلام



يبدو أن نجم نادي الاتفاق محمد كنو سيكون الاسم الأكثر تداولًا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة من عقده مع فارس الدهناء التي تتيح له التوقيع لأي فريق يرغب في الانضمام إليه دون الرجوع لإدارة ناديه.

وشهدت الفترة الماضية صراعًا محتدمًا بين إدارتي الهلال والأهلي للحصول على خدمات الحارس الدولي في نادي الشباب محمد العويس، واستطاع الأهلي الظفر بالصفقة، ورد الهلال بعد ذلك بالحصول على توقيع لاعب خط وسط نادي النصر عوض خميس، ويُنتظر أن تشهد صفقة كنو صراعًا بين الناديين.

وأكدت مصادر مُقربة من البيت الاتفاقي على أن النادي تلقى 4 عروض من أندية غير الهلال ترغب في الحصول على خدمات كنو، موضحة أن إدارة الاتفاق تريد بقوة الإبقاء على اللاعب، وفي حالة فشلها في هذا الأمر، فستختار العرض المادي المناسب للنادي وللاعب.

وذكرت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردّد عن تقدم إدارة الاتفاق بشكوى تجاه أطراف من نادي الهلال لمفاوضة كنو، وتوقيع اتفاقية انتقال وهو مرتبط بعقد احترافي، مشددة على أنه لا يوجد أي دلائل على صحة هذه الأقاويل، وأضافت: “رغبة الاتفاق هي بيع عقد كنو للأهلي، وإدخال صالح العمري في الصفقة للاستفادة بشكلٍ أكبر من بيعه حال عدم رغبته في التجديد”.

وقالت مصادر أهلاوية أن الزج باسم الأهلي في الصفقة “متعمّد” حتى يرد الهلال “إعلاميًا” على خسارته في صفقة العويس، مؤكدة على أن كنو حتى الآن ليس على طاولة اهتمامات منسوبي البيت الأهلاوي.