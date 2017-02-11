مدارس شموس رفحاء لـ “المواطن”: لم نعلن عن طلب معلمات غير سعوديات.. وحسابنا مخترق

المواطن - شريف النشمي - الرياض

نفت مدارس شموس رفحاء الأهلية علاقتها بإعلان احتياجها لمعلمات غير سعوديات.

وأكدت إدارة المدرسة، لـ “المواطن“، أنه: “إشارة للتغريدة التي نُشرت بحساب المدرسة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول طلب المدرسة معلمات غير سعوديات لجميع التخصصات، وعليه، فإننا نود أن نوضح أن الحساب مُخترق، ونعمل حاليًا على استعادته، وأي تغريدة تُصدر من الحساب من ساعة خروج تلك التغريدة لا تمثّل المدرسة مطلقًا، وغير مسؤولين عنها، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عند استعادة الحساب”.

وتابعت: “كما نود إيضاح أن المدرسة ليست بصدد التوظيف حاليًا حسب الخطة الحالية، وإن رغبت المدرسة بالتوظيف، فسيكون لمعلمات سعوديات حسب ما جرت عليه سياسة المدرسة منذ إنشائها، حيث إننا نفخر بأن الكوادر لدينا سعودية بنسبة 96%، ونعمل حاليًا على رفع النسبة لتصل 100%، فلن يبني الوطن إلّا أبناؤه، ولن يحرص على بناتنا قدر أخواتهن من المعلمات، كما نود التأكيد كذلك على أنه لا يوجد لدى المدرسة أي خطة لإحلال أو الاستغناء عن المعلمات لديها، فإدارة المدرسة تدرك أن المعلمات -والسعوديات خصوصًا- هن شركاء نجاحها، وبهن استطاعت المدرسة تحقيق أعلى المراتب في التقييم الإداري والعلمي على مستوى المنطقة، فلهن الشكر والعرفان”.

وأضافت: “نحن نؤكد للجميع حرص المدرسة على الكوادر لديها، وأن نكون -كما عوّدناكم- مدرسة سعودية نموذجية بمعلمات سعوديات، وبكفاءةٍ عالية لنحقق بهن ما تأمله طالباتنا، وما يصبون إليه من نجاح”.

وكانت تغريدة عبر حساب مدارس شموس رفحاء على “تويتر” أثارت العديد من المغرّدين عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الحساب توفّر وظائف لغير السعوديات.

وجاء في التغريدة: “‏مطلوب معلمات غير سعوديات لجميع التخصصات.. المقابلة يوم الأحد، الموافق ١٥ /٥”، وذلك قبل أن تنفي المدارس صلتها بهذه التغريدة، وأن حسابها مُخترق.