مدرب آرسنال لن يرحل رغم خماسية البايرن

المواطن ـ وكالات

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس، دون الكشف عن أي مصادر، إن مستقبل مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، سيتقرر في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الهيئة أنه لا مجال حالياً لأن يترك فينغر تدريب النادي اللندني بعد هزيمته المدوية 5-1 أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وينتهي عقد فينغر الحالي مع آرسنال في نهاية الموسم الحالي ولم يتم بعد تجديد الارتباط بينه وبين النادي.

وأضاف تقرير هيئة الإذاعة البريطانية أنه يتوقع أن يتقرر مستقبل المدرب الفرنسي المخضرم مع النادي باتفاق الطرفين.







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