مدرب أتليتكو مدريد: أرحل بشعور كبير بالفخر

المواطن ـ وكالات



بدا مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني فخوراً بفريقه رغم الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، معتبراً أن لاعبيه قدموا كل شيء وتفانوا أمام برشلونة، وأكد أن “هناك شيء جيد في الأفق” بالنسبة للفريق.

وقال سيميوني: “حينما أتينا آخر مرة، عندما خسرنا بتسعة لاعبين، قلت إن هناك شيئاً جيداً آت، والآن أشعر بنفس الأمر، حينما يسقط المرء بهذه الطريقة يكون هناك شيء جيد بانتظار الفريق، أشعر بنفس الإحساس، لو كنت مشجعاً لأتلتيكو لغمرني الفخر”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “رأيت طوال اللقاء فرصاً للتأهل إلى النهائي، قدمنا 35 دقيقة بشكل جيد للغاية، ولاحت لنا فرص لتسجيل هدف، والسعي نحو تشكيل خطورة، أرحل بشعور كبير بالفخر، مواصلة المنافسة منذ 5 أعوام على هذا النحو ليست سهلة بالمرة”.

وأبرز الـ”تشولو” أن “الفريق لعب بروح ومن القلب”، رغم أنه كان يود بلوغ نهائي الكأس، لكنه عاد وأشاد بأداء لاعبيه وفخره بهم.

وخرج أتلتيكو مدريد من بطولة كأس الملك بنتيجة إجمالية (2-3) لصالح برشلونة بعد تعادله أمس مع البرسا 1-1 في عقر دار الأخير ملعب كامب نو، وكان قد خسر ذهاباً على ملعبه فيسنتي كالديرون 1-2.