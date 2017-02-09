مدرب الأهلي: الهدف الثالث أنهى اللقاء.. أنجوس: توقعت الفوز ولكن!

مدرب الأهلي: الهدف الثالث أنهى اللقاء.. أنجوس: توقعت الفوز ولكن!

2017/02/09
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاهلي القادسية

المواطن ـ محمد سلام

تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات مدرب النادي الأهلي، كريستيان جروس، عقب خسارة فريقه القاسية أمام القادسية، بنتيجة 4 ـ 1، في الجولة الـ 18 من دوري جميل.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “الهدف الثالث أنهى المباراة.. وتبقى على الدوري 8 جولات، ولم نفقد فرصة المنافسة”، مضيفًا: “علينا ترتيب الأوراق سريعًا، والعودة بقوة يوم الإثنين أمام الفريق نفسه ببطولة الكأس”.

وتابع المدرب السويسري: “طوينا صفحة القادسية.. ورباعية الاتحاد لم تكن لها أي آثار سلبية.. والمنافسة بالدوري ما تزال قائمة”.

وتحدث أنجوس مدرب القادسية، وأكد: “توقعت الفوز على الأهلي، ولكن ليس برباعية.. ولم أخشَ الكبار في مشواري التدريبي”، وأشار: “احتجت 15 يومًا لإعادة صياغة الفريق، والقدرة على الوقوف في وجه الكبار.. وروح لاعبي فريقي هي سر التألق”.

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