مدرب الاتحاد يشكر القرني وياسين.. ويوضح سبب غياب تمبكتي!

المواطن ـ محمد سلام

قدّم مدرب نادي الاتحاد، خوسيه لويس سييرا، شكره إلى الحارس فواز القرني والمدافع ياسين حمزة، وذلك بعد ظهورهما بمستوى مميز خلال مباراة الفريق الاتحادي أمام التعاون، في الجولة الـ 18 من دوري جميل، التي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال سييرا في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “الفريق تعرّض لأسبوعٍ صعب قبل لقاء التعاون، اليوم، بسبب الخسارة الأخيرة والإصابات، وسعيد بتحقيق الفوز.. أشكر ياسين حمزة على المستوى الذي قدّمه الفريق في لقاء اليوم أمام التعاون، وأتمنى له التوفيق”.

وتابع: “الحارس فواز القرني قدّم مستوى ممتاز بالرغم من غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، وقدم مستوى فني ممتاز”.

وعن أسباب غياب لاعب الوسط معتز تمبكتي، أوضح المدرب التشيلي: “غيابه لأسباب فنية، وهناك لاعبون أفضل منه وشاركوا اليوم”.