مدرب الاتحاد يعلن التحدي!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، عقب فوز فريقه على الشباب بهدفين دون رد، ضمن الجول الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وأكد سييرا أنه ما يزال هناك أمل كبير للاتحاد في الحصول على بطولة الدوري بالرغم من فارق الـ 6 نقاط مع الهلال، مقدمًا شكره للاعبين والجماهير على تحقيق الفوز على الشباب، ومؤكدًا على أن العميد ما زال في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

وأشار المدرب إلى أن تركيزه منصب على لقاء الهلال بالدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس ولي العهد أمام النصر يوم ١٠ مارس المقبل.